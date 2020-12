Elezioni Usa: 17 Stati sollecitano la Corte Suprema ad ammettere il ricorso del Texas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione è stata fortemente criticata da funzionari di tutti e quattro gli Stati, che hanno definito l'iniziativa "un attacco spietato alla democrazia statunitense". La richiesta è stata presentata direttamente alla Corte suprema senza un passaggio da tribunali di grado inferiore, poiché la Costituzione statunitense concede tale percorso in caso di dispute tra Stati. Al momento non è tuttavia chiaro se la Corte suprema deciderà di discutere il caso. Peraltro i giudici, nonostante in maggioranza conservatori, hanno bocciato proprio ieri un altro ricorso presentato dal Partito repubblicano contro i risultati elettorali in Pennsylvania. (Nys)