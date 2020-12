Giappone: Amnesty International chiede limiti alla detenzione di cittadini stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amnesty International ha annunciato ieri, 9 dicembre, di aver sollecitato le autorità del Giappone preposte alla gestione dell’immigrazione di far fronte all’annosa questione dei lunghi periodi di detenzione amministrativa cui sono sottoposti i cittadini stranieri che hanno fatto ingresso illegalmente nel paese, o che vi sono rimasti dopo la scadenza dei loro permessi di soggiorno. L’organizzazione per i diritti umani ha presentato una petizione al ministero di Giustizia e all’Agenzia per i servizi dell’immigrazione del Giappone, chiedendo il rispetto del cosiddetto “principio di non refoulment”, sancito dalla Convenzione di Ginevra, che impegna i paesi a non espellere o respingere un rifugiato verso territori dove la sua vita possa essere messa a rischio. Amnesty International ha anche sollecitato il governo giapponese a definire limiti temporali per la detenzione degli immigrati irregolari, e ad accettare un maggior numero di rifugiati. Il Giappone sta già studiando una revisione delle norme sull’immigrazione, proprio per far fronte alle critiche della comunità internazionale per la detenzione a lungo termine di cittadini stranieri che rifiutino l’espulsione. Le modifiche normative allo studio di Tokyo consentirebbero la scarcerazione e la concessione di assistenza finanziaria ai richiedenti asilo, in attesa dell’esito della loro domanda formale. Hideaki Nakagawa, direttore esecutivo di Amnesty International Japan, ha dichiarato che il Paese “ha l’obbligo internazionale di proteggere rifugiati e richiedenti asilo”. (Git)