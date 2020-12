Asia: Adb, pil regionale calerà dello 0,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha rivisto leggermente al rialzo le proprie previsioni in merito all’andamento delle economie asiatiche emergenti nel 2020, grazie all’accelerazione della ripresa in Cina e ai buoni segnali provenienti dall’India. L’Adb prevede ora che il prodotto interno lordo regionale subirà una contrazione dello 0,4 per cento nel 2020, un leggero miglioramento rispetto alla contrazione dello 0,7 per cento prevista lo scorso settembre. La correzione del dato riflette la parziale riapertura delle economie regionali dopo i lockdown adottati contro la pandemia nei mesi scorsi, e l’ottimismo generato dall’imminente distribuzione di vaccini efficaci contro il coronavirus. “La tendenza per l’Asia in via di sviluppo esibisce miglioramenti”, ha commentato l’economista capo dell’Adb, Yasuyuki Sawada. “Le previsioni di crescita sono state riviste al rialzo per la Repubblica Popolare Cinese e per l’India, le due principali economie regionali”. Il dato regionale complessivo maschera però un peggioramento delle previsioni per le economie del Sud-est asiatico, a causa della paralisi parziale che ancora grava su paesi come Indonesia e Filippine. Quest’anno la sub-regione subirà una contrazione economica complessiva del 4,4 per cento, peggio del 3,8 per cento precedentemente previsto dall’Adb; nel 2021, invece, il Sud-est asiatico dovrebbe conseguire una ripresa del 5,2 per cento. (segue) (Fim)