Mes: Aula Senato approva risoluzione Bonino con 147 sì

- L’Aula del Senato, oltre alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo, ha approvato anche quella presentata da Emma Bonino e Azione, sulla quale il governo aveva espresso parere favorevole ma condizionato da una modifica. I voti favorevoli sono stati 147, quelli contrari 127 mentre sei senatori si sono astenuti. Subito dopo l’approvazione della risoluzione di maggioranza, la seduta era stata sospesa per le proteste dei senatori del centrodestra, che hanno mostrato dei cartelli in Aula. Le risoluzioni dell'opposizione, invece, sono state precluse.(Rin)