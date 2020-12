Mes: Zingaretti, bene via libera Parlamento, governo trovi soluzione ai tanti nodi aperti in maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "l’approvazione da parte delle due Camere della posizione a sostegno del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è una buona notizia. Quella riforma - continua il leader del Pd in una nota - è figlia anche degli sforzi e dell’impegno del governo italiano per migliorare una opportunità di credito che il Pd continua a vedere utile per l’Italia. Ora per andare avanti è importante trovare soluzioni, soprattutto da parte del governo, ai tanti nodi aperti nella maggioranza". Zingaretti, poi, osserva: "Una via, un metodo lo avevamo trovato insieme il 5 novembre in un incontro a palazzo Chigi, che aveva individuato i luoghi di un confronto adeguato per affrontare e superare incomprensioni e divergenze e per garantire al Paese una maggioranza più unita, corresponsabilizzata sulle grandi scelte da compiere e in grado di esprimere una visione comune del futuro. Tale spirito è indispensabile dopo la fase dell’emergenza e nel momento in cui dovremo ricostruire un modello di crescita che corregga gli errori del passato e sia capace di dare un punto di riferimento stabile di speranza agli italiani". (segue) (Com)