Mes: Zingaretti, bene via libera Parlamento, governo trovi soluzione ai tanti nodi aperti in maggioranza (2)

- Secondo il leader democratico, "il programma delle cose da fare e le priorità da scegliere si devono basare sulla chiarezza e sulla pazienza unitaria. Sulla collegialità e sulla condivisione. Sul rispetto dei ruoli che ciascuno ha e su un adeguato coinvolgimento nei processi delle decisioni determinanti nell’indirizzo che l’Italia avrà nei prossimi anni. Se questa volontà non si afferma tutto diventa difficile. Il Pd ha avanzato nel confronto con le altre forze politiche quelle che considera le priorità per il Paese - spiega il presidente della regione Lazio -, una strategia per rafforzare la coesione sociale e la protezione delle fasce più deboli, un rilancio della politica industriale che all’insegna della crescita sappia promuovere la transizione ecologica, un'azione per realizzare l’equilibrio di genere ed infine regole e strumenti per affermare la società digitale e garantire la sua natura democratica. E’ sulla base di queste priorità - conclude Zingaretti - che intende partecipare alla definizione dell’utilizzo delle risorse". (Com)