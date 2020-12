Osa-Venezuela: elezioni consolidano "dittatura", garantire "sicurezza fisica" a parlamento uscente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari tenute in Venezuela il 6 dicembre non sono state "né libere né giuste", frutto di una strategia che consolida il paese come una "dittatura" ed è necessario garantire la "sicurezza fisica" dei membri dell'Assemblea nazionale (An) uscente. Lo afferma il consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) nella risoluzione passata oggi a larga maggioranza. Il voto di domenica, si legge, non ha rispettato gli standard del diritto internazionale, è mancato di "imparzialità e trasparenza", non si è svolto con "la partecipazione di tutti gli attori politici e della cittadinanza", si è celebrato senza che fossero "liberati i prigionieri politici" e con autorità elettorali non indipendenti. Insediando una "entità eletta non democraticamente", l'Assemblea nazionale (An) controllata dalle forze fedeli al presidente Nicolas Maduro, il Venezuela "si consolida come una dittatura". Ed è per questo che è necessario garantire "protezione e sicurezza fisica dei membri" del parlamento uscente, organo che l'Osa continua a riconoscere come legittimo perché "eletto democraticamente", permettendo "il ritorno sicuro di quei membri dell'opposizione che si trovano in esilio". (segue) (Nys)