Osa-Venezuela: elezioni consolidano "dittatura", garantire "sicurezza fisica" a parlamento uscente (4)

- Numerose le dichiarazioni di dura censura al voto di domenica. Per il rappresentante dell'Uruguay, tra i paesi più severi nei confronti del Venezuela, "il signor Maduro è un dittatore. Lui come la pletora di accompagnanti che sono parte di una tirannia, un satrapo della peggiore specie. La comunità internazionale deve essere chiara nello schierarsi con il popolo venezuelano e contro la dittatura. O si è complici e si è a favore". Per il Brasile, astenendosi in massa, "il popolo venezuelano non avrebbe potuto trovare un modo migliore per protestare contro la dittatura di Maduro. Gli eventi del 6 dicembre devono essere ascoltati dalla comunità internazionale dinanzi alla frode che si consuma e il silenzio è complicità". Su posizioni originali Costa Rica, Panama e Repubblica Dominicana, tre paesi dell'America centrale che pur negando validità al voto non hanno appoggiato la richiesta di "allungare" la validità temporale del parlamento uscente, impasse da cui uscire appoggiando in modo inequivoco nuove elezioni. (segue) (Nys)