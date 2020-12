Osa-Venezuela: elezioni consolidano "dittatura", garantire "sicurezza fisica" a parlamento uscente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni che fanno riferimento a Juan Guaidò, hanno disertato l'appuntamento denunciando condizioni "fraudolente" nella preparazione e svolgimento del voto. Con circa il 98 per cento delle schede scrutinate il Gran polo patriottico (Gpp), la coalizione delle forze che sostengono il presidente Nicolas Maduro, ha ottenuto il 68,4 per cento delle preferenze. All'Alleanza democratica, la coalizione di storici partiti delle opposizioni che hanno presentato propri candidati dopo che le autorità elettorali avevano proceduto a un ricambio delle loro dirigenze, è andato il 17,5 per cento. Venezuela Unida, il fronte delle forze antigovernative che aveva accettato la sfida elettorale, ha raccolto il 4,1 per cento. L'appuntamento è stato segnato da un valore alto dell'astensione. Secondo l'ultimo bollettino emesso dal Consiglio nazionale elettorale (Cne), l'affluenza alle urne è stata del 30,5 per cento, 6.251.080 elettori su un totale di oltre venti milioni degli aventi diritto. (segue) (Nys)