Osa-Venezuela: elezioni consolidano "dittatura", garantire "sicurezza fisica" a parlamento uscente (8)

- Nella giornata di martedì l'ambasciatore del Venezuela presso le Nazioni Unite, Samuel Moncada, aveva detto che l'Osa avrebbe disconosciuto il risultato delle elezioni prestandosi, come nel caso della recente crisi in Bolivia, ad appoggiare il disegno degli Stati Uniti di un "colpo di stato". "L'Osa appoggerà gli Stati Uniti per un colpo di stato contro il Venezuela come lo ha fatto in Bolivia. Respingerà i risultati elettorali ma 'saluterà' la consulta fatta attraverso Telegram per invadere il Venezuela", ha scritto Moncada in un messaggio sul proprio profilo Twitter. "L'obbedienza cieca nei confronti (del presidente degli Usa, Donald) Trump trascina l'Osa all'umiliazione", ha aggiunto Moncada allegando al messaggio parte della risoluzione oggi in discussione al consiglio permanente. (Nys)