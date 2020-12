Cile: Microsoft annuncia installazione nuovo data center regionale, previsti introiti per 11,3 miliardi di dollari  (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure non si tratta del primo annuncio di investimenti nel paese da parte di aziende dedicate ai servizi di cloud computing, Già nel 2019 c'erano stati analoghi annunci da parte della statunitense Oracle e della cinese Huawei. In quell'occasione il direttore dell'agenzia governativa cilena di promozione degli investimenti "Invest Chile", Cristian Rodriguez, aveva affermato la volontà del paese di proporsi come "hub digitale nella regione". "Il settore evidenzia un dinamismo straordinario" aveva sottolineato quindi il direttore di Invest Chile ricordando anche l'importanza dell'installazione del cavo sottomarino che collega la regione di Valparaiso con San Francisco e "il futuro cavo sottomarino che ci collegherà con l'Asia". Oltre ad Oracle e Huawei, già presenti con i loro centri dati, Rodriguez aveva anticipato che il governo manteneva conversazioni avanzate anche con imprese come Google, Amazon Web Services, Alibaba Cloud, Ascenty e Microsoft. (Bua)