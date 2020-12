Usa: sondaggio Politico, per maggioranza repubblicani Trump si ricandiderà nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande maggioranza dei repubblicani statunitensi e degli elettori indipendenti ha fiducia nel fatto che il presidente Donald Trump si candiderà nuovamente alla presidenza nel 2024, secondo un sondaggio di Politico/Morning Consult pubblicato oggi. Tra i repubblicani, il 76 per cento ritiene probabile una corsa al 2024, insieme al 60 per cento degli indipendenti. I Democratici sono meno sicuri, con solo il 47 per cento che crede che una corsa fosse probabile. Trump ha accennato all'idea di ricandidarsi tra quattro anni, mentre le sue affermazioni infondate di una vittoria rubata quest'anno cadono sempre più a pezzi in tribunale. Tuttavia, la maggioranza dei repubblicani al Congresso si rifiuta di riconoscere il presidente eletto Joe Biden come vincitore elettorale e Trump continua a godere di un ampio sostegno all'interno del suo partito. Mentre i membri del suo partito hanno esultato esteriormente alla prospettiva di un ritorno presidenziale - una mossa eseguita con successo solo una volta nella storia americana da Grover Cleveland - altri temono che un'incombente candidatura di Trump affollerà il campo dei repubblicani, impedendo al partito di evolversi al di là del fenomeno Trump e del suo abbraccio alla disinformazione elettorale. (Nys)