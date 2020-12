Usa: Google riammette gli spot elettorali dopo cinque settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google oggi revocherà il suo divieto a pubblicare gli spot politici sulla piattaforma, ponendo fine alle restrizioni durate cinque settimane, volte a frenare la disinformazione all'indomani delle elezioni del 2020. Lo riporta il sito "Politico". Google ha annunciato la decisione in una e-mail ai consulenti digitali, dopo aver informato direttamente diversi clienti di alto livello mercoledì mattina, secondo una fonte a conoscenza delle discussioni. La decisione di Google - che segna il ritorno degli annunci politici su siti di alto profilo come YouTube e le pagine di ricerca di Google - arriva a giorni prima che i voti del Collegio Elettorale vengano conteggiati, così come un mese prima del ballottaggio del Senato della Georgia, lasciando alle campagne e ai comitati un po' di tempo per rimettere in carreggiata le loro strategie digitali. Facebook, che ha anche istituito il divieto di pubblicità politica prima delle elezioni, non ha ancora annunciato se e quando revocherà il divieto. (Nys)