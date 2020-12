Azerbaigian-Italia: dopo tappe a Baku e Aghdam si conclude visita Di Stefano nel Caucaso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Stefano ha visitato anche il Nagorno-Karabakh. "Ho deciso di recarmi anche sul campo nella città di Aghdam, in uno dei distretti azerbaigiani liberati nelle scorse settimane a seguito della fichiarazione trilaterale. Ho trovato un Paese estremamente desideroso di cooperare, a tutti i livelli, con l’Italia. Siamo pronti a contribuire anche nell’ambito del Gruppo di Minsk, sostenendo la ripresa dei negoziati", ha spiegato il sottosegretario. "Siamo pronti a offrire il know-how e le competenze italiane in tema di ricostruzione e quest’oggi ho trovato i miei interlocutori favorevolmente disposti in questo senso. Ho proposto di inquadrare tutte queste attività dentro un MoU con gli azeri per valorizzare al massimo le professionalità delle nostre aziende e sono certo che questa sarà la strada migliore da seguire", ha concluso Di Stefano. (Res)