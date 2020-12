Osa-Venezuela: elezioni consolidano "dittatura", garantire "sicurezza fisica" a parlamento uscente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grosso della regione conferma quindi le distanze rispetto a Caracas, ma non mancano distinguo importanti. Contro la risoluzione si schierano la Bolivia di Luis Arce, già storico ministro delle Finanze di Evo Morales e il Messico, che una volta di più, forte della strategia di non ingerenza negli affari dei paesi terzi, censura come inefficaci le pressioni esterne. "La politica di sanzioni e il non riconoscimento non portano da nessuna parte. Il governo venezuelano è il principale responsabile di un dialogo propositivo e della ricerca di un percorso migliore" di soluzione della crisi, ha detto il rappresentante messicano. "Esprimiamo rammarico che l'Osa non rafforzi il processo democratico e che la risoluzione non contribuisca a questo rafforzamento". Su posizioni analoghe, anche se formalmente più sfumate l'Argentina, secondo cui non si può ignorare l'espressione del voto da parte degli elettori venezuelani. (segue) (Nys)