Osa-Venezuela: elezioni consolidano "dittatura", garantire "sicurezza fisica" a parlamento uscente (7)

- Anche il Gruppo internazionale di contatto (Gic) sul Venezuela, istanza di paesi americani ed europei coordinata dall'Ue, non riconosce il risultato delle elezioni parlamentari svolte domenica. Nella nota - firmata da Costa Rica, Ecuador, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Spagna, Svezia, Ue e Uruguay - si denuncia la mancanza di condizioni stabilite dagli standard internazionali. Oltre a non rispettare neanche le norme della legislazione interna, si legge nel comunicato, il voto "non può considerarsi credibile, inclusivo e trasparente". Circostanze per le quali i firmatari non possono considerare i risultati del processo come "legittimo o rappresentativo della volontà dei venezuelani". Ricordando la nota con cui, a settembre, si auspicavano elezioni parlamentari e presidenziali legittime come passo per la soluzione della crisi, il Gruppo ribadisce l'impegno ad appoggiare ogni sforzo "comune" per riportare il paese caraibico alla democrazia e allo stato di diritto. Il documento non reca la firma di Argentina e Bolivia, due paesi di recente entrati nell'organismo ma strategicamente più vicini a Caracas. (segue) (Nys)