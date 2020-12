Brasile: Corte dei conti autorizza svolgimento aste concessioni autostrade e aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti del Brasile (Tcu) ha autorizzato il ministero delle Infrastrutture a organizzare le aste per l'affidamento a società private di due concessioni autostradali e 22 aeroportuali. In particolare saranno battuti all'asta un tratto dell'autostrada Br-153 tra i municipi di Palmas (stato di Tocantins) e Anapolis (Goias), un tratto della Br-163, tra i municipi di Sinop (Mato Grosso) e Miritituba (Parà). Quest'ultimo tratto, informa il ministero delle Infrastrutture, ricopre un'importanza fondamentale per lo sviluppo economico della regione centro-occidentale e settentrionale del paese. Il tratto autostradale è infatti utilizzato per il trasporto della maggior parte del grano verso i porti di Santarem (Parà) e Santana (Amapà). La previsione del governo è che la concessione apra anche a nuovi investimenti, quantificati in circa 3 miliardi di real (485 milioni di euro) per la realizzazione di ulteriori 35 chilometri di corsia, 30 chilometri di strade marginali e lavori per l'allagamento della corsia di marcia per un tratto lungo 173 chilometri di estensione. Inoltre sono previsti 187 svincoli tra cui la realizzazione di una nuova uscita nel porto di Miritituba. (segue) (Brb)