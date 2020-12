Brasile: Corte dei conti autorizza svolgimento aste concessioni autostrade e aeroporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti ha poi autorizzato lo svolgimento dell'asta per l'affidamento di 22 aeroporti, ritenuta cruciale dal governo. Gli scali che saranno ceduti saranno raggruppati in tre blocchi. Il blocco sud sarà comporto da nove aeroporti: i due di Curitiba, quello di Foz do Iguaçu e quello di Londrina nello stato del Paraná, gli scali di Navegantes e Joinville, nello stato di Santa Catarina, gli scali di Pelotas, Uruguaiana e Bagé nel Rio Grande do Sul. Il Blocco Nord comprende sette aeroporti: uno a Manaus, uno a Tabatinga e uno a Tefé, nello stato dell'Amazzonia, uno a Porto Velho, uno a Rio Branco e uno a Cruzeiro do Sul, nello stato dell'Acre e uno a Boa Vista nello stato del Roraima. Il terzo lotto, il cosiddetto asse centrale, comprende gli scali di Goiania, Sao Luis e Imperatriz nello stato del Maranhao; lo scalo di Teresina, nel Piauí, quello di Palmas in Tocantins, e quello di Petrolina, in Pernambuco. Secondo l'Agenzia nazionale per l'aviazione civile, prima della crisi causata dalla pandemia, i terminali che andranno all'asta rappresentavano una quota dell'11 per cento del movimento totale dei passeggeri negli scali Brasile. Nel 2019 sono passati dai 22 scali 23,9 milioni di passeggeri tra arrivi e partenze. (segue) (Brb)