Brasile: Corte dei conti autorizza svolgimento aste concessioni autostrade e aeroporti (4)

- Il governo del Brasile ha pubblicato lo scorso 3 dicembre una nuova lista di società statali che intende privatizzare nel 2021 attraverso il Programma di partenariato e investimento (Ppi) dopo che nel 2020 non è riuscito a cedere nessuna società statale. Nella nuova lista figurano anche le Poste (Correios) e la società elettrica Eletrobras, da sempre la priorità per il governo. Sono state inserite poi l'Agenzia brasiliana per la gestione dei fondi di garanzia e garanzia (Abgf), l'Impresa di gestione degli asset (Emgea), la CeasaMinas, l'Impresa dei treni urbani di Porto Alegre (Trensurb), la Compagnia brasiliana di treni urbani Cbtu-Mg), la Compagnia docas dello Spirito Santo (Codesa) e la Nuclebras. Il governo ha inoltre presentato una lista aggiornata anche delle concessioni che intende affidare attraverso aste pubbliche. Per il 2021 sono 115 le infrastrutture che sono inserite nel programma. Tra queste figurano 16 porti, tra cui quello di Santos (stato di San Paolo) e Paranaguá (stato di Paranà), 6 autostrade, 3 ferrovie, 6 parchi naturali e foreste (tra cui i paradisi naturali di Lençois Maranhenses e Jericoacoara), oltre ai 22 aeroporti. Nella lista figura anche l'asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia 5G. (segue) (Brb)