Cile: Microsoft annuncia installazione nuovo data center regionale, previsti introiti per 11,3 miliardi di dollari  (2)

- "L'installazione di questi data center è una buona notizia non solo per l'impatto sull'economia e sull'occupazione, ma è anche un modo di recuperare il tempo perso e abbracciare questa rivoluzione tecnologica e digitale", ha detto Pinera. Il presidente di Microsoft, Brad Smith, presente via teleconferenza, ha affermato per parte sua che "i data center rappresentano infrastrutture all'avanguardia" e che i nuovi centri dati dedicati al "cloud computing" installati nei pressi della capitale Santiago "faranno sì che i servizi sulla nube saranno ancora più accessibili e a velocità sempre più rapide fornendo una piattaforma nuova e sicura per tutti i rami dell'economia a sostegno dell'ambiziosa agenda digitale del governo del presidente Pinera e del Cile". (segue) (Bua)