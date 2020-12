Usa: Facebook, Ftc e 48 Stati lanciano due cause antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti e 48 Stati e territori stanno facendo causa a Facebook, affermando che la sua acquisizione di Instagram e WhatsApp hanno contribuito a sostenere un monopolio illegale. Lo riporta il sito "Axios". Con Google che sta già affrontando una causa antitrust, il caso Facebook è un'altra importante prova del potere del governo di sorvegliare i giganti di internet. La Federal Trade Commission (Ftc) e la procuratrice generale di New York Letitia James hanno lanciato due cause antitrust contro il social media fondato da Mark Zuckerberg accusandolo di mettere in campo una strategia sistematica per eliminare ogni minaccia al suo monopolio. In questo quadro rientrano le operazioni con cui sono state acquisite nel 2012 Instagram, per un miliardo di dollari, e nel 2014 WhatsApp per 19 miliardi di dollari. L’azione legale potrebbe portare quindi a forme di cessione delle due popolarissime app e a un divieto per Facebook di imporre condizioni anticompetitive contro gli sviluppatori di software. L’accusa è quella di pratiche anticoncorrenziali e nel mirino dell’offensiva legale ci sono l’acquisizione di Instagram e di WhatsApp. L’annuncio era atteso da tempo e il titolo della società di Menlo Park è crollato di quasi il quattro per cento a Wall Street. Erano stati gli stessi vertici di Facebook a svelare le indagini antitrust da parte delle autorità federali nel luglio del 2019. Subito dopo un’ulteriore indagine era stata annunciata dagli Stati.(Nys)