Brexit: von der Leyen e Johnson fissano a domenica la scadenza dei negoziati

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, hanno fissato a domenica la scadenza per i negoziati sull’accordo commerciale post Brexit. È quanto emerge al termine della cena di lavoro che i due hanno avuto oggi a Bruxelles. Von der Leyen e Johnson hanno quindi esteso i colloqui di altre 72 ore. I capi negoziatori, Michel Barnier per l'Unione europea e David Frost per il Regno Unito, riprenderanno i negoziati domani, mentre si riuniranno i capi di Stato e di governo del Consiglio europeo. Nel corso del vertice di domani la Commissione avrebbe dovuto presentare l'accordo raggiunto con Londra ma, dato il perdurare dei colloqui e la mancanza di un accordo, i leader Ue saranno semplicemente informati sugli ultimi sviluppi. (Beb)