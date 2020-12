Ghana: presidente Akufo-Addo rieletto per secondo mandato con il 51,6 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo è stato rieletto per un secondo mandato con il 51,6 per cento dei voti, davanti al principale sfidante ed ex capo dello Stato John Dramani Mahama, che ha ottenuto il 47,6 per cento delle preferenze. Lo ha annunciato questa sera la presidente della Commissione elettorale Jean Adukwei Mensa in un videomessaggio trasmesso in diretta sui social media. I risultati definitivi sono stati annunciati con 24 ore di ritardo sulla tempistica prevista, benché le proiezioni dessero già vincente Akufo-Addo. Già nella giornata di ieri Akufo-Addo si era detto "certo" della vittoria, mentre lo storico rivale Mahama lo ha invitato a "non rubare le elezioni". Polemiche si sono inoltre sollevate dalle fila dell'opposizione per presunti episodi di intimidazione da parte dei militari nei confronti dei sostenitori di Mahama e le tensioni sono sfociate in scontri elettorali in cui sono morte cinque persone. Insoddisfatta l'opposizione, che sostiene di aver ottenuto la maggioranza in parlamento con 140 seggi su 275. Oltre al presidente della Repubblica gli oltre 17 milioni di cittadini ghanesi erano infatti chiamati al voto anche per scegliere i membri del parlamento.(Res)