Italia-Argentina: presentata iniziativa congiunta su agenda presidenza G20 (3)

- Da due anni infatti la collaborazione tra Italia e Università di Buenos Aires ha il suo centro di eccellenza nel Ciaae, il Centro Italo Argentino di Alti Studi, costituito da Ambasciata e UBA e inaugurato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della sua visita a Buenos Aires nel novembre di 2018. In questi due anni il Centro ha organizzato numerosi eventi di divulgazione accademica. Tra questi da ricordare il seminario "Enrico Fermi e le sue conferenze in Argentina", il webinar inaugurale della V Settimana della Cucina Italiana nel mondo e l'evento di lancio della Cattedra Libera di Cinema italiano presso la Uba. Alla riunione di oggi in ambasciata era presente anche il Direttore del Ciaae, il dottor Claudio Zin e la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Buenos Aires, Donatella Cannova. (Bua)