Mes: Gualtieri, maggioranza conferma coesione su un chiaro indirizzo europeista

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, esprime "grande soddisfazione per il voto di oggi di Camera e Senato. È un'importante conferma - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota in merito al Meccanismo europeo di stabilità (Mes) - della coesione della maggioranza su un chiaro indirizzo europeista e del lavoro positivo svolto dal governo in Europa. Un mandato pieno che consente l'introduzione anticipata del common backstop e rafforza il ruolo e le ragioni dell'Italia per il completamento dell'Unione bancaria e la riforma dell'Unione economica e monetaria".(Com)