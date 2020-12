Mes: Berlusconi, il nostro "no" a riforma non è contro l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, afferma che FI "oggi alla Camera e al Senato ha votato in modo compatto e coerente contro la ratifica di una riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) che non è né nell’interesse dell’Italia né in quello dell’Unione europea. Noi abbiamo chiesto fin dallo scorso anno, prima della pandemia - continua l'ex premier in una nota -, una diversa e più profonda riforma del Mes, che ne facesse un vero strumento paragonabile a un Fondo monetario europeo, sotto il controllo delle istituzioni dell’Unione. Siamo contro questo Mes, frutto di un cattivo accordo fra Stati, proprio perché siamo convintamente europeisti. Il nostro è stato un voto coerente con la nostra storia, i nostri valori, la nostra cultura liberale cristiana ed europeista". Berlusconi aggiunge: "Forza Italia nella sua battaglia di opposizione risponde solo alla propria coscienza e all’interesse nazionale ed europeo. Lo abbiamo fatto votando lo scostamento di bilancio e lo abbiamo fatto votando contro la ratifica di questo Mes. Il nostro 'no' non è contro l’Europa, è al contrario uno stimolo per creare uno strumento autenticamente europeo. Rimane per noi del tutto incomprensibile come la maggioranza e il governo sostengano questo Mes, che vede le istituzioni europee emarginate e l’Italia discriminata, e rifiutino il Mes sanitario". (segue) (Com)