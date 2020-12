Ue: Bernini, bisogna contare e non compiacere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa "bisogna contare, non compiacere". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "L'Europa - ha sottolineato - è come un club inglese: si entra se si è soci e, per ottenere le cose, bisogna seguire le usanze della casa, ma bisogna imparare a usarle bene. Sono tutti amici, ma molto competitivi tra di loro perché vogliono tutti sedersi sulla poltrona più bella e allora bisogna che il suo Recovery plan sia vero". (Rin)