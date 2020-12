© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento di chiusura de "La città incantata. Sesto meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo". Interverranno gli artisti Zuzu, Martoz, Claudia Muratori, Eleonora Antonioni, Sio, Donato Sansone e Fabio Tonetto. Ospiti della serata LRNZ, Sara Colaone e Zerocalcare. L'evento verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook "La Città Incantata".- Presidio per la stabilizzazione dei lavoratori di Agenas organizzato da di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. Ministero della Salute a Roma (ore 10)- Presentazione del rapporto su Roma di Immobiliare.it in collaborazione con Intesa San Paolo casa "L’attrattività della Capitale: il sentiment degli investitori. Focus sul mercato Office". Intervengono: Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it; Mario Previsdomini, Head of capital markets Rome Mid-cap and regional markets Cbre; Sergio Cocco, advisory and transaction services office Cbre; Paolo Buzzetti, presidente del Laboratorio permanente per Roma Aspesi Roma. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Aspesi (ore 16) (segue) (Rer)