- VARIE- Presentazione della nuova edizione di “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, 265 pagine di indirizzi utili per chi vive per strada della Comunità di Sant'Egidio. Per l’occasione saranno illustrati alcuni dati sull’impoverimento provocato dalla pandemia da Covid-19, registrati nei centri della Comunità a livello nazionale, ed evidenziate le carenze dei servizi per i senza dimora all’inizio di un inverno che si preannuncia ancora più duro a causa della pandemia, con focus su Roma. Interverrà Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della Comunità di Sant'Egidio (ore 11.30)- Conferenza "Bambini e Disuguaglianze" tenuta dal professor Mario De Curtis dell'università La Sapienza di Roma: tema dell'incontro è la disuguaglianza di mortalità infantile nelle varie aree del nostro Paese e in particolare il maggiore rischio di morte nel primo anno di vita dei nati nelle regioni meridionali e dei figli di genitori immigrati. Accademia Nazionale dei Lincei di Roma, l'evento viene trasmesso in streaming sul sito dell'Accademia (ore 17)- Presentazione degli eventi organizzati dal Comune di Latina in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani 2020. L’evento si terrà in streaming attraverso link webex fornito tramite sito del Comune di Latina (ore 11.30) (Rer)