Italia-Argentina: presentata iniziativa congiunta su agenda presidenza G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi proposti dall'agenda italiana della Presidenza del G20 saranno al centro di una serie di iniziative predisposte dall'ambasciata d'Italia in Argentina insieme con l'Università di Buenos Aires (Uba) in occasione del bicentenario dell'ateneo. Lo hanno reso noto oggi l'ambasciatore Giuseppe Manzo e il rettore dell'Uba, Alberto Barbieri, al termine di un incontro tenuto presso la sede della rappresentanza diplomatica italiana. Nel corso del colloquio, riferisce una nota ufficiale, è stato fatto il punto sulla collaborazione tra l'Italia ed il prestigioso ateneo che anche quest'anno si è confermato come la migliore università latinoamericana secondo l'autorevole QS World University Ranking. "Vogliamo contribuire a celebrare i 200 anni della UBA e per questo abbiamo pensato di ampliare il già ricco programma di iniziative congiunte con eventi dedicati alle tre 'P' che riassumono le priorità della presidenza italiana del G20: persone, pianeta, prosperità" ha commentato Manzo al termine dell'incontro. (segue) (Bua)