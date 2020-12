Italia-Argentina: presentata iniziativa congiunta su agenda presidenza G20 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al Programma Esecutivo di cooperazione 2019-2023, nel 2021 saranno quindi realizzate anche dieci visite accademiche che si concentreranno specificamente su tematiche quali energie rinnovabili, sviluppo sostenibile, salute e biotecnologia. È inoltre previsto l'avvio di una collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità italiano in tema di salute pubblica e l'organizzazione di un seminario per preparare lo "Youth4Climate" che l'Italia organizzerà a Milano quale co-presidente della Cop26. "Da parte dell'UBA siamo molto contenti di continuare a lavorare fianco a fianco su temi così importanti come il cambiamento climatico, la produzione sostenibile e l'intelligenza artificiale. Il lavoro condotto dal Centro di Alti Studi Italo Argentino è un chiaro esempio di scambio nei diversi ambiti del sapere", ha manifestato il rettore della UBA, Alberto Barbieri. (segue) (Bua)