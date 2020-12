Mes: Berlusconi, il nostro "no" a riforma non è contro l'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi, poi, prosegue: "Noi continueremo la nostra battaglia per l’utilizzo di questa linea di credito, che porterebbe al nostro Paese, senza condizioni e a un costo vicino allo zero, 37 miliardi di investimenti nel sistema sanitario. Sono investimenti dei quali la sanità italiana ha disperatamente bisogno di fronte alla pandemia - conclude l'ex presidente del Consiglio -, e che immetterebbero liquidità nel sistema economico complessivo, oggi in grave difficoltà". (Com)