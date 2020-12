Azerbaigian-Italia: dopo tappe a Baku e Aghdam si conclude visita Di Stefano nel Caucaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la seconda e ultima tappa della missione del sottosegretario agli Affari esteri, Malio Di Stefano, nel Caucaso, con una visita a Baku e alla città di Aghdam in Azerbaigian. "Nella capitale azerbaigiana ho incontrato il Presidente della Repubblica Aliyev e i Ministri degli Esteri Bayramov, dell’Energia Shahbazov, nonché il capo dell’amministrazione presidenziale responsabile della ricostruzione dei distretti tornati sotto controllo azero Samir Nuryev", ha scritto Di Stefano sul suo profilo Facebook. "In tutti gli incontri è emersa con forza la volontà di rilanciare ulteriormente i rapporti a tutti i livelli tra l’Italia e l’Azerbaijan, sulla scia del successo della visita di Stato del presidente Aliyev in Italia nel febbraio 2020 e rafforzati dai numerosi incontri avvenuti a livello governativo nel corso degli ultimi due anni", ha proseguito. "A tutti gli interlocutori ho ribadito la necessità di stabilizzare la regione, anche attraverso misure di apertura alla controparte così da creare maggiore fiducia, e ho offerto il contributo italiano in tema di sminamento e di ricognizione e preservazione del patrimonio culturale e religioso", ha spiegato il sottosegretario. (segue) (Res)