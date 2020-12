Osa-Venezuela: elezioni consolidano "dittatura", garantire "sicurezza fisica" a parlamento uscente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo, primo firmatario Brasile, è stato approvato con 21 voti favorevoli, cifra record per una votazione sul Venezuela in seno all'Osa: il sì è arrivato dai rappresentanti di Bahamas, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Giamaica, Guyana, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Santa Lucia, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela, qui rappresentata dal delegato dell'Assemblea nazionale (An). Gli unici due voti contrari sono stati quelli della Bolivia e del Messico. Cinque le astensioni: Argentina, Barbados, Belice, San Cristóbal e Nieves e Suriname. Assenti al momento del voto i rappresentanti di Antigua e Barbuda, Dominica, Granada, Nicaragua, San Vicente e Granadine e Trinidad e Tobago. (segue) (Nys)