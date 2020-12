© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È andata come avevo detto, 156 voti per il governo, meno della maggioranza assoluta ma quanto basta, grillini abbarbicati alla poltrona votano qualsiasi cosa per non perdere prebende. Patetici". Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Rin)