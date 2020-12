Tlc: Ferigo (Inwit), per completa diffusione 5G necessaria copertura capillare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno verso una maggiore sostenibilità, ha ricordato, è “da sempre un elemento fondamentale per Inwit, sia nel ruolo di abilitatore di soluzioni innovative finalizzate ad accelerare la diffusione del 5G e contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, sia all’interno della stessa azienda". Ferigo ha, poi, voluto sottolineare che Inwit non si ferma qui perché “ai nostri tradizionali punti di forza vogliamo affiancare nuovi sviluppi tecnologici nel campo delle torri al servizio degli operatori mobili, come ad esempio l’uso dei droni a guida autonoma o i mini data center. Le nostre torri diventeranno sempre più intelligenti e multiservizi". Ferigo ha anche focalizzato l’attenzione sulla necessità di semplificazione: “È auspicabile un intervento normativo di riduzione di tempi e semplificazione delle procedure nel rilascio delle autorizzazioni e di adeguamento dei limiti di emissione elettromagnetica per non rischiare che l’Italia passi da una posizione di leadership nello sviluppo della nuova tecnologia 5G ad una situazione simile a quella fotografata dal recente Indice DESI 2020 della Commissione europea che ci relega agli ultimi posti in Europa (25 su 28) nella classifica generale sulla digitalizzazione. Servirebbe un intervento normativo 'risolutivo', una legge obiettivo per il 5G”. È fondamentale, inoltre, “che il nostro Paese sfrutti a pieno la grande opportunità offerta dalle risorse del Next generation Eu per accelerare lo sviluppo delle reti 5G e azzerare il digital divide su tutto il territorio nazionale, supportando insieme l’infrastrutturazione e la diffusione di conoscenze e competenze digitali”. (Rin)