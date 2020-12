Francia: governo adotta legge Islam radicale, un atto per "sostenere i principi della Repubblica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, compie un nuovo importante passo nella lotta al radicalismo islamista dopo i recenti attentati che hanno colpito la Francia. Oggi il Consiglio dei ministri francese ha approvato il progetto di legge contro i "separatismi religiosi", ribattezzato progetto "che sostiene i principi della Repubblica". Il testo è arrivato in seguito a 40 riunioni interministeriali e include 54 articoli. "Questo progetto non è contro le religioni, né contro la religione musulmana in particolare", ha spiegato il primo ministro, Jean Castex, durante la presentazione del progetto. Il capo del governo ha aggiunto che "è una legge di libertà, una legge di protezione, una legge di emancipazione dinnanzi al fondamentalismo religioso", in linea con "i principi repubblicani" della Francia. Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, invece, ha sottolineato l'obiettivo di "riappacificare gli spiriti" e "ridare forza alla Repubblica". "Consentiremo ai prefetti francesi di intervenire per fare in modo che impongano i valori della Repubblica e li facciano rispettare quando ci saranno minacce ai principi repubblicani", ha detto Darmanin. (segue) (Frp)