Francia: governo adotta legge Islam radicale, un atto per "sostenere i principi della Repubblica" (2)

- Tra le principali misure annunciate dal capo del governo, c'è quella che prevede un maggiore controllo sui finanziamenti stranieri delle moschee e dei luoghi di culto musulmani. Tutte le donazioni superiori ai 10 mila euro dovranno essere sottoposte a una dichiarazione specifica. Le associazioni, che vengono in genere regolate dalla legge del 1901, saranno sollecitate a passare sotto la legge del 1905, che determina la separazione tra Chiesa e Stato e permette un maggiore controllo sui finanziamenti. L'arsenale legislativo vieta inoltre i matrimoni combinati e il rilascio di titoli di soggiorno a persone in stato di poligamia. Tra le misure c'è anche quella che mette fine al rilascio dei "certificati di verginità" da parte di alcuni medici. Una pratica rara in Francia, ma che definisce ambienti in cui le ragazze possono andare in spose a uomini scelte dalle famiglie. Per questo reato è stata fissata una pena che va fino a un anno di detenzione e una multa di 1.500 euro. (segue) (Frp)