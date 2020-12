Francia: governo adotta legge Islam radicale, un atto per "sostenere i principi della Repubblica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano dell'istruzione, il progetto di legge limita la scolarizzazione a domicilio, ormai consentita solamente attraverso delle deroghe rilasciate in casi eccezionali, come quelli riguardanti lo stato di salute degli studenti. Questo fenomeno "in certi casi maschera delle struttura clandestine salafite", ha detto il ministro dell'Istruzione, Jean Michel Blanquer, spiegando che questa pratica dovrà diventare un'eccezione". Il progetto punta a lottare anche contro la diffusione di odio su Internet, soprattutto in seguito all'uccisione di Samuel Paty, il professore decapitato per aver mostrato delle caricatura di Maometto in classe dopo essere stato minacciato sui social network. (segue) (Frp)