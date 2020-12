Romania: Partito liberale propone Florin Citu per l'incarico di primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio politico nazionale Partito nazionale liberale (Pnl) ha deciso, con un'unica astensione, di proporre Florin Citu, attuale titolare del dicastero delle Ginanze, per l'incarico di primo ministro. Lo ha annunciato il presidente del Pnl, Ludovic Orban, parlando dal quartier generale del Pnl. Orban ha rivelato che sia lui, sia il presidente Klaus Iohannis hanno presentato la stessa proposta concordando, quindi, sul nome di Citu. Orban ha affermato che la nomina di Cîţu non è casuale. "Ci sarà un periodo difficile in cui è necessaria una buona conoscenza dell'amministrazione, della situazione delle finanze pubbliche. C'è bisogno di un primo ministro che abbia credibilità davanti al contesto imprenditoriale, alle istituzioni finanziarie internazionali, non dimentichiamo che il ministro Citu ha svolto trattative di estrema importanza con i partner europei, ha condotto negoziati importanti con istituzioni internazionali, ed è riuscito, insieme agli altri - la Banca centrale e il governo - a mantenere il rating del Paese in una situazione estremamente difficile per la Romania", ha detto Orban. "Citu sa benissimo quali sono i problemi che abbiamo dovuto affrontare durante il nostro mandato di governo e per la maggior parte ha preparato soluzioni, molte delle quali sono ancora in corso", ha spiegato il premier dimissionario e leader liberale. (Rob)