Mes: Pettarin (FI), assenza in Aula Camera per motivi familiari

- Guido Germano Pettarin, deputato di Forza Italia, dichiara: "Leggo con dispiacere che il mio nome è stato oggetto di una vergognosa strumentalizzazione a seguito della mia impossibilità ad essere presente oggi alla Camera. La mia assenza - continua il parlamentare in una nota - dipende da motivi strettamente familiari, su cui rivendico il diritto alla privacy, e voglio con grande chiarezza evidenziare che il mio voto sarebbe stato, come sempre ho fatto, in linea con le indicazioni del presidente Berlusconi, cui va, come sempre, la mia più grande stima". (Com)