La Francia adotta la legge sull'Islam radicale per "sostenere i principi della Repubblica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, compie un nuovo importante passo nella lotta al radicalismo islamista dopo i recenti attentati che hanno colpito la Francia. Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di legge contro i "separatismi religiosi", ribattezzato progetto "che sostiene i principi della Repubblica". Il testo è arrivato in seguito a 40 riunioni interministeriali e include 54 articoli. "Questo progetto non è contro le religioni, né contro la religione musulmana in particolare", ha spiegato il primo ministro, Jean Castex, durante la presentazione del progetto. Il capo del governo ha aggiunto che "è una legge di libertà, una legge di protezione, una legge di emancipazione dinnanzi al fondamentalismo religioso", in linea con "i principi repubblicani" della Francia. Il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, invece, ha sottolineato l'obiettivo di "riappacificare gli spiriti" e "ridare forza alla Repubblica". "Consentiremo ai prefetti francesi di intervenire per fare in modo che impongano i valori della Repubblica e li facciano rispettare quando ci saranno minacce ai principi repubblicani", ha detto Darmanin.Tra le principali misure annunciate dal capo del governo, c'è quella che prevede un maggiore controllo sui finanziamenti stranieri delle moschee e dei luoghi di culto musulmani. Tutte le donazioni superiori ai 10 mila euro dovranno essere sottoposte a una dichiarazione specifica. Le associazioni, che vengono in genere regolate dalla legge del 1901, saranno sollecitate a passare sotto la legge del 1905, che determina la separazione tra Chiesa e Stato e permette un maggiore controllo sui finanziamenti. L'arsenale legislativo vieta inoltre i matrimoni combinati e il rilascio di titoli di soggiorno a persone in stato di poligamia. Tra le misure c'è anche quella che mette fine al rilascio dei "certificati di verginità" da parte di alcuni medici. Una pratica rara in Francia, ma che definisce ambienti in cui le ragazze possono andare in spose a uomini scelte dalle famiglie. Per questo reato è stata fissata una pena che va fino a un anno di detenzione e una multa di 1.500 euro.Sul piano dell'istruzione, il progetto di legge limita la scolarizzazione a domicilio, ormai consentita solamente attraverso delle deroghe rilasciate in casi eccezionali, come quelli riguardanti lo stato di salute degli studenti. Questo fenomeno "in certi casi maschera delle struttura clandestine salafite", ha detto il ministro dell'Istruzione, Jean Michel Blanquer, spiegando che questa pratica dovrà diventare un'eccezione". Il progetto punta a lottare anche contro la diffusione di odio su internet, soprattutto in seguito all'uccisione di Samuel Paty, il professore decapitato per aver mostrato delle caricatura di Maometto in classe dopo essere stato minacciato sui social network.Il progetto di legge prevede un "nuovo crimine di messa in pericolo della vita altrui attraverso la diffusione di informazioni relative alla vita privata, familiare e professionale di una persone che permettono di identificarla o di localizzarla". Una misura che prevede fino a tre anni di carcere e 45 mila euro di multa. Il testo è stato fortemente criticato dai partiti di opposizione. Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, ha accusato il governo di "stigmatizzare i musulmani". Il segretario generale dei Repubblicani Aurelien Pradié, invece, ha definito la legge "incredibilmente molle". (Frp)