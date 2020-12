Mes: Pichetto (FI), votiamo contro riforma per motivi di merito non politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Votare per un trattato europeo sapendo prima che non lo si potrà rispettare sarebbe una assurdità. Non votiamo contro la riforma del Mes per una questione politica perché siamo europeisti e per l’integrazione europea. Votiamo contro per ragioni di merito, come Silvio Berlusconi sta dicendo sin dal dicembre del 2019”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Gilberto Pichetto, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Guiseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. “La verità è che il Mes non funziona come è stato dimostrato - ha aggiunto Pichetto - sin dal 2012 con la sua applicazione in Grecia. E la riforma ora rispolverata dopo essere stata messa da parte per il Covid non risolve le problematiche di fondo. Intanto, sarebbe possibile accedervi solo per i Paesi che hanno un deficit al di sotto del 3 per cento e un rapporto deficit-Pil meno del 60 per cento. L’Italia dovrebbe quindi recuperare per rientrare in questi parametri qualcosa come 75 miliardi all’anno per diversi anni. Poi ci sono altre questioni che riguardano la possibilità che l’Italia vada in minoranza sulla questione Mes con il voto di Paesi che rappresentano insieme solo il 20% del nostro peso in Europa. Insomma, va bene essere europeisti e noi lo siamo più di altri ma bisogna tenere ben presenti e sempre gli interessi nazionali e questa riforma va decisamente contro i nostri interessi”. (com)