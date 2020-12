Roma 2021: Ferrara (M5s), Pd alleato di governo ma attacca Raggi e da nostri eletti nessuna difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manca supporto da parte degli eletti del M5s, a vari livelli istituzionali, a difesa dell'operato della sindaca di Roma Virginia Raggi e della sua giunta. È quanto sostiene in un post su Facebook il consigliere M5s, ed ex capogruppo in Campidoglio, Paolo Ferrara. Oggi la sindaca ha presentato un'iniziativa sulle periferie della Capitale e le polemiche non sono mancate, in particolare dal centrosinistra che ha sostenuto "da Raggi quattro anni e mezzo di annunci" o anche "inverte rotta a sei mesi dal voto". Ferrara prendendo a esempio le affermazioni del Partito democratico del Lazio commenta: "Il Pd Lazio oggi attacca la sindaca Virginia Raggi e per cui attacca anche me; è una aggressione al Movimento 5 stelle di Roma e al lavoro che abbiamo fatto in questa città" ma è "anche una aggressione a tutti gli attivisti e i portavoce italiani", e "la domanda che da mesi mi faccio è: in tutto questo i nostri personaggi autorevoli eletti nelle varie istituzioni, dove sono? Tutti quelli che sono stati eletti e abbiamo aiutato per le strade nelle tante campagne elettorali dove sono e perché non ci difendono? Ogni giorno, in modo strumentale e sistematico, partono critiche e offese dal partito con cui stiamo governando a causa di una legge che non volevamo - aggiunge -. Prima l’assessore regionale che ne spara quante può, di qua e di là, una dietro l’altra, poi il consigliere regionale di facciata, il segretario di partito e l’alleato scomodo di governo che sciorina accuse vergognose e infondate. Piace tanto ai nostri finire sui giornali per altro, per la critica, per la mancanza effimera di questo o di quell’altro o per gli errori che abbiamo commesso; come se loro non ne facessero. Come se difendere Virginia - sottolinea - non significasse tutelare il nostro lavoro, i sacrifici fatti e i successi ottenuti su tutto il Paese. Gente che da una parte manifesta i successi dall’altra ne dimentica altri. Dico che 'a pensare male si fa peccato ma a volte ci si azzecca' e le cose sono due: o i notabili si sono fatti il loro movimento, oppure - conclude - nessuno di loro ha il coraggio di difendere il passato, il presente e il futuro del nostro progetto. In entrambi i casi è una disgrazia". (Rer)