Brasile: ministero Salute, paese potrebbe avviare vaccinazioni anti-covid a dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il vicepresidente Hamilton Mourao, aveva auspicato di poter vaccinare 150 milioni di brasiliani 19 entro la fine del 2021. "Presto saremo riuniti, come sempre, poiché avremo il vaccino, il vaccino che verrà distribuito su tutto il territorio nazionale. Ci auguriamo che entro la fine del 2021 avremo circa 150 milioni di brasiliani vaccinati, che è un numero estremamente significativo e, di conseguenza, avremo la capacità di riprendere la normalità nelle nostre vite", affermava nel corso di un'intervista in occasione di un evento organizzato dall'Associazione commerciale di San Paolo, senza tuttavia menzionare quale siero verrà utilizzato né fornire dettagli sul piano di immunizzazione. Il numero di cittadini vaccinati ipotizzato da Mourao è superiore ai 109,5 milioni di persone considerato dal ministero della Salute lo scorso 2 dicembre, in occasione della presentazione dei primi punti della strategia "preliminare" per vaccinare la popolazione contro il Covid-19 lo scorso 2 dicembre. (segue) (Brb)