Brasile: ministero Salute, paese potrebbe avviare vaccinazioni anti-covid a dicembre (5)

- L'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha dichiarato che gli effetti della pandemia di coronavirus in Brasile sono stati devastanti, auspicando che i leader brasiliani mostrino maggiore apertura verso ciò che la scienza dice sul Covid-19. "In Brasile, così come in altri paesi in cui i leader hanno negato l'esistenza della Covid-19, gli effetti della pandemia sono stati devastanti. Penso che questo sia terribile, perché i leader devono dare l'esempio, i leader devono guidare le persone e le persone devono seguire le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Spero che in Brasile i leader possano essere più aperti a ciò che dice la scienza", ha detto Bachelet nel corso di una conferenza stampa a Ginevra, ripresa dalla stampa regionale. Il commissario ha affermato poi che uno dei problemi che i paesi devono affrontare durante la pandemia è la mancanza di partecipazione della società nella lotta al coronavirus. "Le persone devono capire perché vengono prese alcune decisioni per aderire alle raccomandazioni e hanno bisogno di avere fiducia nell'istituzione e nell'organizzazione", ha detto. (Brb)