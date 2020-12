Spostamenti tra Regioni per il Natale: ecco le faq di Palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021. E' quanto si legge nelle Faq (domande poste frequentemente) sull'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm), per contrastare la diffusione del Covid-19, pubblicate sul sito di palazzo Chigi.Spostamenti in caso di residenza - Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella Regione/Provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio - sottolineano le Faq - sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio Comune. In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra Comuni/Province/Regioni diverse per motivi di lavoro, necessità o salute.Spostamenti per assistere persone non autosufficienti - Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche tra Comuni/Regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.Spostamenti di genitori separati - I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in Comuni/Regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni perché "questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da 'necessità', pertanto non sono soggetti a limitazioni". "Nel caso di spostamenti da/per l’estero - continuano le Faq -, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare".Spostamenti in seconde case - Gli spostamenti verso le seconde case in una Regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla. Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra Regione, nello stesso periodo.Spostamenti per turismo - Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. (Rin)