Decreto Sicurezza: Pd, sua approvazione alla Camera è vittoria civiltà per il Paese

- Marco Pacciotti, responsabile dipartimento Immigrazione del Partito democratico, osserva che "finalmente la Camera ha approvato il decreto Immigrazione. Questa approvazione non è tanto una sconfitta personale per Salvini, quanto una vittoria di civiltà per il Paese. Una vera vittoria, perché torna l'umanità. Ora - conclude l'esponente democratico - la palla passa al Senato, ma qui, oggi, è stato raggiunto un bel traguardo. Avanti così!". (Rin)