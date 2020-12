Imprese: Catalfo vede vertici Sittel, ministro continuerà a seguire la vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha incontrato oggi - in modalità videoconferenza - i vertici della Sittel Spa, al fine di analizzare le ragioni che finora non le hanno consentito di rispettare con regolarità gli impegni con i lavoratori. Lo si legge in una nota. Il ministro ha ricevuto rassicurazioni circa il fatto che l'azienda sta compiendo ogni sforzo per superare l'attuale momento di difficoltà, anche attraverso il costante dialogo con le organizzazioni sindacali con le quali, nella giornata di domani, il management dell'azienda stessa ha in programma un nuovo incontro. Il ministro Catalfo, che continuerà a seguire la vicenda - conclude la nota - si è riservata di convocare nuovamente le parti per ricevere i necessari aggiornamenti. (Com)