Urbanistica: Raggi, premiati i due depositi Atac recuperati, conferma che siamo su giusta strada

- I due depositi Atac di piazza Ragusa e nel rione Prati riqualificati hanno vinto il primo premio ai Best location award 2020. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Quando parliamo di rigenerazione urbana, parliamo di interventi concreti per rendere più belli e vivibili i quartieri della città - spiega Raggi -. Non sono progetti astratti ma trasformazioni che i cittadini possono vedere realizzate, toccare con mano. Un esempio sono i due depositi Atac di piazza Ragusa e nel rione Prati, che hanno vinto il primo premio ai Best location award 2020. Si tratta di due immobili pubblici prima abbandonati e fatiscenti che, grazie al lavoro di Ninetynine urban value e della nostra azienda di trasporto pubblico, sono stati recuperati e completamente riqualificati. Oggi si chiamano Pratibus district e Ragusa Off. Due spazi che erano degradati, sporchi, trascurati ma che avevano grandi potenzialità per essere trasformati e rimessi a nuovo. Sono diventati luoghi vivi che ospitano cultura, manifestazioni, eventi, mostre d’arte, mercati. Vedere questo tipo di lavoro premiato - conclude Raggi - ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta: recuperare l’immenso patrimonio immobiliare esistente e rivitalizzare così interi quartieri".(Rer)